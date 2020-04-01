https://static.news.ru/photo/e3b0ee0e-73fa-11ea-b8ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 60 украинцев, специально посаженных на карантин в гостинице в Киеве, сбежали оттуда, несмотря на то что здание было взято под полицейский контроль. Все эти люди вернулись два дня назад с отдыха на Бали.

Об этом «Украинским новостям» сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артём Шевченко. Беглецов привлекут к административной ответственности.

Как оказалось, эти люди улетели в отпуска в десятых числах марта, когда президент призывал всех вернуться домой, сообщил глава МВД Арсен Аваков. Он раскритиковал такое несознательное поведение соотечественников и заявил, что ведомство не будет предоставлять разрешения на чартерные авиарейсы с целью возвращения украинцев на родину, если они не будут проходить обязательный карантин.

По состоянию на 1 апреля на Украине зарегистрированы 669 зараженных коронавирусом, 17 человек скончались. В стране с 17 марта до 24 апреля действует общенациональный карантин. С 28 марта Украина закрыла государственную границу.

Ранее полицейские задержали в Ленинградской области гражданку Украины, у которой подтвердилась коронавирусная инфекция. Она пыталась скрыться. Речь идёт о 24-летней девушке, которая живёт в Санкт-Петербурге. 27 марта, имея симптомы ОРВИ, она сдала анализ на COVID-19. 31 числа диагноз подтвердился, и она решила бежать. Больную поймали в Луге около 6 утра в машине такси.

Общее число заражённых в России к 1 апреля увеличилось до 2777 человек. Инфекция унесла жизнь 24 пациентов, выздороветь удалось 190 россиянам. В мире число подтверждённых диагнозов перевалило за 860 тысяч, свыше 42 тысяч умерли, писал NEWS.ru.