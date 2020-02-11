https://static.news.ru/photo/da010754-4c4a-11ea-b87c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/XinHua/Global Look Press

Китаянка, прилетевшая рейсом «Аэрофлота» на Кипр, не больна коронавирусом. Об этом сообщает местный Минздрав, ссылаясь на проведённые анализы.

Гражданка Китая действительно заболела, но это не имеет отношения к атипичной пневмонии. Её состояние уже улучшилось, но всё равно она останется в больнице общего профиля в Никосии для профилактики, сообщает ТАСС, со ссылкой на сообщение министерства.

Отмечается, что пассажирка летела из Китая, а в Москве делала пересадку. Небольшое число пассажиров, прибывших этим же рейсом, подверглось медицинскому обследованию. Им рекомендовано принять меры предосторожности и в течение двух недель следить за состоянием своего здоровья.

Китаянка, о которой идёт речь, постоянно проживает на Кипре. На самолёте, которым она прибыла, летели 85 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство здравоохранения Кипра сообщило о госпитализации прилетевшей из России китаянки — врачи считают, что женщина заражена коронавирусом.