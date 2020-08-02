СМИ: Прилепин считает, что Китай замешан в задержании россиян в Белоруссии

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Компания Facebook выполнит в полной мере решение суда по блокировке нескольких учётных записей в одноимённой соцсети и в сервисе микроблогов Twitter, связанных с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, спустя день после назначения штрафа за неисполнение этого решения.

Об этом сообщает Reuters. В мае бразильский Федеральный суд постановил заблокировать 12 аккаунтов в Facebook и 16 — в Twitter, с которых во время президентских выборов 2018 года сторонники Болсонару...