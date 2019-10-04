Отмена визита верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерики Могерини в Минск 4-5 октября стало одним из наиболее громких событий в политической жизни Белоруссии. От приезда представителя ЕС ожидали многого, в том числе, и подписания соглашения об упрощении визового режима для белорусских граждан. И Брюссель, и Минск демонстрируют спокойствие, представляя ситуацию как штатную. Однако наблюдатели допускают, что за отказом Могерини могут стоять не только организационные проблемы.

В Минске верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности должна была принять участие в форуме «Будущее «Восточного партнёрства» (кроме Белоруссии в евросоюзовскую программу ВП по взаимодействию с постсоветскими странами входят Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия и Украина). На 4 октября, когда президент РБ находится в Житомире, была запланирована встреча Могерини с белорусским премьером Сергеем Румасом, а на 5-е — уже с Александром Лукашенко. Однако всё это было отменено накануне, как и сам форум.

Визит верховного представителя в Белоруссию, а также министерское мероприятие «Восточного партнерства» откладываются в связи с рядом изменений повестки дня различных участников, а также после контактов с белорусской стороной, — заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.

Сам по себе перенос визита Могерини, возможно, не привлёк бы большого внимания, если бы не озвученные ранее планы подписания соглашения об облегчении визового режима между РБ и ЕС. Предполагалось, что 5 октября представители Брюсселя и Минска заключат договор о снижении для белорусов визового сбора за «шенген» — с 60 до 35 евро. Теперь же сроки подписания соглашения неизвестны.

May 31: Foreign Minister V.Makei holds talks with High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy / Vice-President of the Commission Federica Mogherini. @FedericaMog @eu_eeas @BelarusMFA pic.twitter.com/wMhdTKkfSw — BY Mission Brussels (@BYinBrussels) May 31, 2018

Сорвавшиеся форум и встреча Лукашенко с Могерини породили среди белорусских наблюдателей множество версий относительно причин произошедшего. Так, например, политолог Павел Усов на своей странице высказал предположение, что представитель ЕС, как и послы Польши, Литвы, Латвии, отказавшиеся от участия в мероприятии, просто не увидели смысла в нём.

Известно ли, кто еще примет или должен был принять участие в этом «мероприятии» (Армения, Азербайджан, Грузия)? — написал он. — На странице МИДа нет информации. Должна же была быть хоть какая-то программа. Получается, что этот форум-мероприятие фантом, фикция. Может быть в этом причина отказа? Дипломаты просто не знали куда и зачем они едут?

По другой версии, отказ Могерини, прикрытый дипломатичной формулировкой об изменении повестки, мог быть продуманным демаршем со стороны Евросоюза. Однако, как отметил в разговоре с News.ru белорусский политолог, председатель движения «Гражданское согласие» Артём Агафонов, дело, в первую очередь, в позиции Минска.

Было много конспирологических версий относительно здоровья Лукашенко, однако его визит в Житомир не был отменен и 4 октября на встрече с Зеленским он выглядел вполне бодрым. Думаю, причины демарша стоит искать в Минске. Накануне недавнего саммита в Ереване министр иностранных дел Владимир Макей явно наговорил лишнего в интервью РБК. И это интервью и слишком активная внешняя политика на западном направлении вполне могли быть одной из тем разговора между Лукашенко и Путиным. Вернувшись из Армении, Лукашенко устроил разнос Макею (об этом сегодня тоже говорят) и отказался от встречи с Могерини. Артём Агафонов белорусский политолог, председатель движения «Гражданское согласие»

По мнению эксперта, шаг Брюсселя вполне можно увязать и с наращиванием интеграционных процессов между Минском и Москвой. Однако опять же —инициатором отмены визита выступила белорусская стороны, что подтвердили и в ЕС. Белоруссия же теперь, скорее всего, воздержится от дальнейших комментариев — Могерини вот-вот покинет пост, и сменит её глава МИД Испании Жозеп Боррель, с которым Минску и предстоит выстраивать отношения относительно «Восточного партнёрства». Впрочем, вектор уже намечен: решение об упрощении визового режима принято и подписание соглашения это лишь дело времени. Как отмечает Агафонов, ключевым вопросом, тормозившим это, было нежелание Минска идти на реадмиссию нелегальных мигрантов:

Но желание усилить западный вектор внешней политики перевесило. Сейчас Лукашенко и особенно Макей хотят и дальше развивать роман с Брюсселем. Европейцы тоже не против — их интерес к Минску продиктован прежде всего противостоянием с Россией.

При этом, подчёркивает эксперт, многое будет зависеть от позиции Москвы — готова ли она и дальше закрывать глаза на заигрывания Лукашенко с Европой.