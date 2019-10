В Минске верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности должна была принять участие в форуме «Будущее «Восточного партнёрства» (кроме Белоруссии в евросоюзовскую программу ВП по взаимодействию с постсоветскими странами входят Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия и Украина). На 4 октября, когда президент РБ находится в Житомире, была запланирована встреча Могерини с белорусским премьером Сергеем Румасом, а на 5-е — уже с Александром Лукашенко. Однако всё это было отменено накануне, как и сам форум.

Сам по себе перенос визита Могерини, возможно, не привлёк бы большого внимания, если бы не озвученные ранее планы подписания соглашения об облегчении визового режима между РБ и ЕС. Предполагалось, что 5 октября представители Брюсселя и Минска заключат договор о снижении для белорусов визового сбора за «шенген» — с 60 до 35 евро. Теперь же сроки подписания соглашения неизвестны.