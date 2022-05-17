ТАСС: прибывшие в Россию беженцы из Донбасса получили около 2,8 млрд рублей

Беженцы из ДНР и ЛНР / Фото Алексей Майшев/РИА Новости

Общая сумма единовременных выплат беженцам с территории Украины и Донбасса, прибывшим в Россию, приблизилась к 2,8 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Всего с начала усиления конфликта в Донбассе российскую границу пересекли более 1,3 млн человек, среди которых насчитывается 223 тысячи детей.

Общий размер единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей составил почти 2,8 млрд рублей, — сказано в сообщении.

Параллельно идут выплаты и на территории Украины, где было выплачено порядка 158 млн рублей.

18 февраля президент России Владимир Путин пoручил правительству России выплачивать каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу из частично признанных республик 10 тысяч рублей после просьбы о помощи губeрнатора Роcтовской области Василия Голубева. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

8 апреля правительство РФ выделило ещё около 600 млн рублей на разовые выплаты в размере 10 тысяч рублей гражданам ДНР, ЛНР и Украины, эвакуировавшимся в Россию. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин. Бюджетные трансферты из резервного фонда поступят семи российским регионам.