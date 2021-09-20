Президенты нон грата: невакцинированных глав государств не пускают в ООН

Требование американских властей об обязательной вакцинации всех участников Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН впервые в истории создало прецедент, когда вопросы здравоохранения превращаются в инструмент политического давления в глобальном масштабе.

Как заявляют в США, одновременное собрание 190 человек в одном помещении, конкретно — в зале Генеральной Ассамблеи ООН, создаёт угрозу распространения коронавирусной инфекции «на высшем уровне» как в США, так и в тех странах, куда их главы вернутся по завершении саммита.

Мы озабочены тем, что собрание в ООН станет мероприятием по сверхмассовому распространению вируса. И нам надо принять все меры, чтобы этого не случилось. Для этого всем въезжающим в США надо будет предъявить отрицательный тест на COVID-19. Мы предвидим, что многие делегации этого сделать не смогут, — предупредила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Несмотря на американские призывы «оставаться дома» и выступить на Генассамблее в режиме видеоконференции, большинство президентов, премьер-министров и монархов намерены их проигнорировать и лично прибыть в Нью-Йорк на первое после начала пандемии COVID-19 общемировое двухнедельное собрание. Оно технически стартовало 14 сентября, но общая дискуссия откроется во вторник.

Подобное непослушание выглядит как специфическое послание властям США и других развитых стран о том, что большинство наций, представленных в ООН, до сих пор не могут провести вакцинацию населения. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные , что из 5,7 млрд доз вакцин, привитых в мире, три четверти приходится всего на 10 стран из 217, получивших вакцину. Такие страны, как Израиль, Португалия и Сингапур, лидируют в объёмах вакцинации (там на 100 человек приходится до 150 доз вакцины). В то же время в Сомали, Эфиопии и Камеруне вакцину получили только 5 человек из 100.

Как ожидается, пандемия — и высвеченное ею зияющее социально-экономическое неравенство народов мира, в том числе в доступе к здравоохранению — и станет основным содержанием выступлений глав государств — как привитых, так и непривитых — на 76-й Генассамблее ООН. Выступления запланированы с 21 по 27 сентября. Лично намерены прибыть 112 глав государств и правительств. Остальные будут принимать участие в событии по видеосвязи — в их числе президенты России, Китая и Франции, постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Необычность нынешней Генассамблеи, кроме её «монотемности», состоит в том, что высокопоставленные гости Нью-Йорка за стенами собственно здания ООН (имеющего международную юрисдикцию) вынуждены будут следовать правилам властей «Большого яблока», а эти правила ограничивают перемещения лиц, не имеющих сертификата о вакцинации от COVID-19. Это означает, что формально владельцы нью-йоркских гостиниц или ресторанов могут отказать какому-нибудь ближневосточному монарху в заселении, если тот не предъявит доказательство о вакцинации. История дипломатии не знает подобных казусов.

Поведение властей США откровенно нечистоплотно, сказал NEWS.ru бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

UN Photo/Eskinder Debebe

Когда главы государств едут в Нью-Йорк на Генассамблею, они едут туда не с визитом в США, а на международный саммит, где сами Соединённые Штаты — такой же участник, как все они. Поэтому каким-то образом командовать главами других государств США не имеют права. Сергей Орджоникидзе бывший заместитель генерального секретаря ООН бывший заместитель генерального секретаря ООН

Бывший дипломат напоминает, что между ООН и США как страной пребывания штаб-квартиры всемирной организации заключена конвенция, по которой Штаты взяли на себя обязательство не препятствовать свободному посещению Объединённых Наций представителями стран-участниц. Это иногда создавало двусмысленные ситуации — когда на территорию США прилетали их злейшие враги вроде лидеров Кубы, Ирана и Ливии. Но до прямого обмусоливания выдачи виз иностранным гостям ООН медицинским статусом дело до сих пор не доходило, продолжает Орджоникидзе.

Это не только нечестная политическая, но и нечистоплотная коммерческая игра. Американцам выгодно продвигать вакцины Pfizer или Johnson & Johnson, поэтому они отказываются признавать российский «Спутник V». Это и есть причина, по которой они готовы нарушить договор с ООН о беспрепятственном пропуске дипломатов на территорию Объединённых Наций, — заключает он.

Уже накануне открытия дебатов некоторые главы государств — в частности Бразилии — предупредили, что прибудут в Нью-Йорк вопреки требованиям американских властей (и такая фронда является частью политики их стран в отстаивании своей независимости). Также сомнения в праве властей США регулировать всемирное мероприятие медицинскими требованиями высказал посол России при ООН. В ответ мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что город готов вакцинировать всех непривитых приезжающих непосредственно при входе в здание ООН в специальном микроавтобусе.

При этом президент самих США Джо Байден объявил о том, что будет выступать на ГА ООН лично, а не по видеосвязи.