Президенты Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/e5ffafc6-19ed-11eb-8d78-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию, сложившуюся на территории Нагорного Карабаха. Информацию об этом распространила канцелярия турецкого лидера.

Отмечается, что в процессе переговоров Алиев поздравил Эрдогана и весь народ с 97-летием с момента основания республики. Президент Турции выразил благодарность своему азербайджанскому коллеге и заявил, что Анкара продолжит «быть рядом» с Баку.

В ходе переговоров были обсуждены двусторонние отношения, а также региональные события, в частности в Нагорном Карабахе, — говорится в сообщении турецкого ведомства.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее передавал NEWS.ru, Азербайджан передал Армении тела 30 военнослужащих. Это произошло при непосредственном посредничестве России. Теперь Ереван готов пойти на аналогичный шаг.