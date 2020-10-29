Азербайджан при посредничестве РФ передал Армении тела 30 военнослужащих

https://static.news.ru/photo/475ae91c-19d4-11eb-8250-fa163e074e61_660.jpg Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Азербайджан передал Армении тела 30 военнослужащих. Это произошло при непосредственном посредничестве России. Теперь Ереван готов пойти на аналогичный шаг. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили представители армянского Министерства обороны.

В ведомстве подчеркнули, что тела были переданы Еревану благодаря «исключительным посредническим усилиям» российской стороны. Указанный процесс состоялся при участии полевой команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Кроме того, в передаче тел поучаствовали члены Международного комитета Красного Креста.

Также благодаря усилиям МККК в Армению возвращено гражданское лицо, — цитирует сообщение от Минобороны ТАСС.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, армия Армении совершила обстрел двух районов, которые находятся поблизости от зоны боевых действий на территории Нагорного Карабаха.