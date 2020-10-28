Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух районов возле Карабаха

https://static.news.ru/photo/a2852c6a-19c7-11eb-a876-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Azerbaijan/twitter.com

Армия Армении совершила обстрел двух районов, которые находятся поблизости от зоны боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Об этом 29 октября сообщили представители Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что речь идёт о Бардинском и Геранбойском районах.

Армянские вооружённые силы подвергли обстрелу территорию Бардинского и Геранбойского районов, — цитирует РИА Новости представителей Минобороны.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, в ходе боёв на территории Нагорного Карабаха погибли несколько офицеров Вооружённых сил Армении высокого ранга.