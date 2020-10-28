Азербайджан сообщил о гибели нескольких армянских офицеров высокого ранга

https://static.news.ru/photo/411541a0-19b7-11eb-9d22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В ходе боёв на территории Нагорного Карабаха погибли несколько офицеров Вооружённых сил Армении высокого ранга. Об этом 29 октября сообщили представители Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что несколько подразделений армянской армии обстреляли подразделения азербайджанских позиций. Также под удары ВС Еревана попали населённые пункты, находящиеся на различных направлениях фронта.

Армения 28 октября пыталась совершать атаки на разных направлениях. Эти попытки были решительно пресечены армией Азербайджана.

Противник отступил, неся большие потери в боевой технике и живой силе. В результате предпринятых ответных действий были уничтожены заместитель командующего 1-й общевойсковой армией противника полковник Артур Саркисян и начальник связи 18-й мотострелковой дивизии майор Арам Казарян, — цитирует РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

Также в министерстве подчеркнули, что замком 3-го батальона 5-го горнострелкового полка Роман Тунян пропал без вести. Кроме того, офицер артиллерийского управления 1-й общевойсковой армии подполковник Б. Асерян и командир 2-го мотострелкового полка Унан Айрумян были ранены.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, Геранбойский и Тертерский районы Азербайджана подверглись обстрелу со стороны ВС Армении. Об этом сообщило Министерство обороны республики.