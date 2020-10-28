Азербайджан сообщил об обстреле Геранбойского и Тертерского районов

https://static.news.ru/photo/834b62fa-19af-11eb-ad23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ибрагим Гашимов/РИА Новости

Геранбойский и Тертерский районы Азербайджана подверглись обстрелу со стороны ВС Армении. Об этом сообщило Министерство обороны республики.

По данным ведомства, это произошло в 09:25 (08:25 мск) 29 октября.

Вооруженные силы Армении 29 октября в 09:25 обстреляли территорию Геранбойского и Тертерского районов, — сообщает пресс-служба военного ведомства.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минобороны Азербайджана показало видеозапись ударов по позициям армянских войск, которые обстреляли азербайджанские города и районы в нарушение режима прекращения огня.