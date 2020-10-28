Азербайджан показал кадры ударов по позициям армянских войск

https://static.news.ru/photo/3a6c21d8-193b-11eb-b4f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Минобороны Азербайджана показало видеозапись ударов по позициям армянских войск, которые обстреляли азербайджанские города и районы в нарушение режима прекращения огня.

Точным огнём подразделений азербайджанской армии уничтожена живая сила противника, подвергшего обстрелу гражданскую инфраструктуру и мирное население, — сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

Как писал NEWS.ru, ВС Азербайджана взяли под контроль несколько населённых пунктов в Нагорном Карабахе. Глава государства Ильхам Алиев написал в Twitter, что речь идёт о населённых пунктах на территории Физулинского, Зангиланского, Джабраильского и Губадлинского районов.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.