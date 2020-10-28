Азербайджан взял под контроль несколько населённых пунктов в Карабахе

https://static.news.ru/photo/0b8ada48-191e-11eb-8023-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Азербайджана взяли под контроль несколько населённых пунктов в Нагорном Карабахе. Об этом 28 октября сообщил президент республики Ильхам Алиев.

По словам главы государства, речь идёт о населённых пунктах на территории Физулинского, Зангиланского, Джабраильского и Губадлинского районов.

Азербайджанская армия освободила от оккупации сёла Биринджи Агалы, Икинджи Агалы, Учунджу Агалы и Зернели Зенгиланского, Мандылы Физулинского, Газанземи, Ханагабулаг, Чюллю, Гушчулар, Гараагадж Джебраильского, Гияслы, Адильджа, Гылыджан Губадлинского районов, — заявил президент республики в Twitter.

MÃ¼zÉffÉr AzÉrbaycan Ordusu ZÉngilanÄ±n Birinci AÄalÄ±, Ä°kinci AÄalÄ±, ÃÃ§Ã¼ncÃ¼ AÄalÄ±, ZÉrnÉli, FÃ¼zulinin MandÄ±lÄ±, CÉbrayÄ±lÄ±n QazanzÉmi, XanaÄabulaq, ÃÃ¼llÃ¼, QuÅÃ§ular, QaraaÄac, — Ä°lham Æliyev (@azpresident) October 28, 2020

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее, как писал NEWS.ru, Алиев сообщил, что за последние месяцы активного противостояния Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе были убиты около пяти тысяч армянских солдат.