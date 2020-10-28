Алиев заявил о гибели пяти тысяч армянских солдат в Нагорном Карабахе

За последние месяцы активного противостояния Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе были убиты около пяти тысяч армянских солдат, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
По нашим данным, с армянской стороны только потери могут быть 5 тысяч человек убитыми и больше, а ранеными, как правило, на войне бывает больше в 2-3 раза, — сказал он в интервью «Интерфаксу».
Он отметил, что с начала конфликта Армения потеряла 256 танков, 50 БМП, сотни артиллерийских орудий, шесть установок С-300, более 400 грузовиков — и все они обслуживались личным составом, военнослужащими, погибшими в бою.
Алиев подчеркнул, что при этом потери ВС Азербайджана в этом конфликте минимальны.
Учитывая характер боевых столкновений, сложный рельеф и укрепления, которые армяне строили 30 лет, я считаю, что каждая человеческая жизнь бесценна, но с учётом всех этих факторов наши потери минимальны, — сказал он.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.
Ранее NEWS.ru сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности провести в Москве переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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