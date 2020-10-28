Алиев заявил о гибели пяти тысяч армянских солдат в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/c5d2ab90-191b-11eb-a92c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

За последние месяцы активного противостояния Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе были убиты около пяти тысяч армянских солдат, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

По нашим данным, с армянской стороны только потери могут быть 5 тысяч человек убитыми и больше, а ранеными, как правило, на войне бывает больше в 2-3 раза, — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что с начала конфликта Армения потеряла 256 танков, 50 БМП, сотни артиллерийских орудий, шесть установок С-300, более 400 грузовиков — и все они обслуживались личным составом, военнослужащими, погибшими в бою.

Алиев подчеркнул, что при этом потери ВС Азербайджана в этом конфликте минимальны.

Учитывая характер боевых столкновений, сложный рельеф и укрепления, которые армяне строили 30 лет, я считаю, что каждая человеческая жизнь бесценна, но с учётом всех этих факторов наши потери минимальны, — сказал он.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности провести в Москве переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.