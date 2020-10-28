Алиев готов к переговорам с Пашиняном в Москве

https://static.news.ru/photo/96bc0f26-191c-11eb-ae23-fa163e074e61_660.jpgИльхам АлиевФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности провести в Москве переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Я такого приглашения (для переговоров в Москве. — NEWS.ru) не получал. Я неоднократно участвовал в трёхсторонних встречах президентов Азербайджана, Армении и России, но после того как к власти в Армении пришёл Пашинян, таких встреч не было, — цитирует Алиева «Интерфакс».
При этом политик сомневается, что Ереван способен провести конструктивную работу по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
Алиев подчеркнул, что никогда не уклонялся от переговоров с предыдущими президентами Армении.
Я не знаю, насколько они (переговоры. — NEWS.ru) будут эффективными сейчас. Но если такое предложение поступит, мы всегда его позитивно рассматривали и будем рассматривать, — отметил глава Азербайджана.
По его словам, Москва всегда поддерживала тесные связи с Баку, а также сотрудничала в плане политического и экономического взаимодействия. Политик подчеркнул, что как сопредседатель Минской группы Россия играет особую роль в урегулировании.
Как писал NEWS.ru, ранее глава Азербайджана заявил, что началу обострения конфликта в Нагорном Карабахе предшествовал ряд «попыток диверсий». Политик убеждён, что Ереван пытался сорвать переговорный процесс. Алиев подчеркнул, что в течение последнего года практически не было переговоров по Нагорному Карабаху.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.