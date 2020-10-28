Алиев готов к переговорам с Пашиняном в Москве

https://static.news.ru/photo/96bc0f26-191c-11eb-ae23-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности провести в Москве переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Я такого приглашения (для переговоров в Москве. — NEWS.ru) не получал. Я неоднократно участвовал в трёхсторонних встречах президентов Азербайджана, Армении и России, но после того как к власти в Армении пришёл Пашинян, таких встреч не было, — цитирует Алиева «Интерфакс».

При этом политик сомневается, что Ереван способен провести конструктивную работу по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Алиев подчеркнул, что никогда не уклонялся от переговоров с предыдущими президентами Армении.

Я не знаю, насколько они (переговоры. — NEWS.ru) будут эффективными сейчас. Но если такое предложение поступит, мы всегда его позитивно рассматривали и будем рассматривать, — отметил глава Азербайджана.

По его словам, Москва всегда поддерживала тесные связи с Баку, а также сотрудничала в плане политического и экономического взаимодействия. Политик подчеркнул, что как сопредседатель Минской группы Россия играет особую роль в урегулировании.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Азербайджана заявил, что началу обострения конфликта в Нагорном Карабахе предшествовал ряд «попыток диверсий». Политик убеждён, что Ереван пытался сорвать переговорный процесс. Алиев подчеркнул, что в течение последнего года практически не было переговоров по Нагорному Карабаху.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.