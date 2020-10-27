Алиев обвинил Армению в попытках сорвать переговорный процесс по Карабаху

https://static.news.ru/photo/e7f7e85a-182d-11eb-8929-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: AzeriDefence/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что началу обострения в Нагорном Карабахе предшествовал ряд «попыток диверсий» и Ереван «всячески пытался» сорвать переговорный процесс. По его словам, в течение последнего года переговоры практически не велись и это было сделано для того, чтобы свалить «вину на Баку».

Это была череда событий политического и военного характера. Главная цель заключалась в том, что Армения хотела всяческим путём сорвать переговорный процесс. Новое правительство Армении неоднократно заявляло, что для него базовые принципы неприемлемы, что оно не собирается возвращать ни одного сантиметра оккупированных территорий, а это противоречит базовым принципам, — заявил Алиев в интервью итальянскому телеканалу Rai-1.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Открытые боестолкновения возобновились в Нагорном Карабахе 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Вечером 25 октября стороны конфликта договорились о третьем по счёту перемирии. Но режим прекращения огня был нарушен, писал NEWS.ru.



