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Алиев: Азербайджан будет адекватно реагировать на нарушения перемирия

10:31, 27 октября 2020 12
Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные его страны будут «адекватно реагировать» на нарушения договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе с армянской стороны. Он при этом выразил надежду, что обстрелы прекратятся.

Всё будет зависеть от того, как поведёт себя Армения. Потому что первые два режима прекращения огня были нарушены Арменией, — заявил Алиев в интервью итальянскому телеканалу RAI-1.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Баку обвинил Армению в обстреле населённых пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе вопреки согласованному между сторонами конфликта режиму прекращения огня.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

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