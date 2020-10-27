Алиев: Азербайджан будет адекватно реагировать на нарушения перемирия

https://static.news.ru/photo/2ab428b8-1827-11eb-bc69-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные его страны будут «адекватно реагировать» на нарушения договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе с армянской стороны. Он при этом выразил надежду, что обстрелы прекратятся.

Всё будет зависеть от того, как поведёт себя Армения. Потому что первые два режима прекращения огня были нарушены Арменией, — заявил Алиев в интервью итальянскому телеканалу RAI-1.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Баку обвинил Армению в обстреле населённых пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе вопреки согласованному между сторонами конфликта режиму прекращения огня.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.