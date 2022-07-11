Президент Зеленский приказал отвоевать южные территории Украины Глава Минобороны Украины Резников: президент Зеленский поручил отвоевать юг страны

Президент Украины Владимир Зеленский отдал военным приказ вернуть южные прибрежные территории страны, которые в настоящее время находятся под контролем вооруженых сил РФ. Об этом в интервью изданию The Times рассказал украинский министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что для этого ВСУ собирает значительные силы, которые будут оснащены западным оружием.

Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил верховному военному главнокомандующему разработать план. После этого свою работу должны выполнить в генштабе и сказать, что нам нужно сделать то-то и то-то, чтобы добиться цели, — сказал Резников.

По словам министра обороны, в настоящее время численность ВСУ составляет около 700 тысяч челвек. В общей сложности к операции Киев может привлечь порядка одного миллиона человек, включая Национальную гвардию, полицию и пограничников. Помочь выполнению поставленной президентом задачи, по мнению Резникова, должно западное вооружение. В этой связи он призвал страны НАТО нарастить поставки.

Резников также рассказал, что в настоящее время в Великобритании подготовку проходят две бригады украинских военных.

Ранее в интервью газете The Wall Street Journal Алексей Резников рассказал, что ВСУ несут многочисленные потери и постепенно истощаются.