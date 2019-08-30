Исполняющий обязанности президента Туниса Мухаммед ан-Насер подписал указ, продлевающий действие режима чрезвычайного положения в стране.
Специальные правила сохранятся до 31 декабря, передаёт
Как писал News.ru, в Тунисе недалеко от столицы смертник устроил мощный взрыв. По данным властей, он причастен к серии терактов, совершённых в стране до этого. После этого власти страны приняли решение о введении режима ЧС.
Президент страны Баджи Гаидом ас-Себси умер 25 июля в возрасте 92 лет. Свою должность он занимал с 2014 года. Временно исполнять обязанности главы государства стал спикер парламента Мухаммед ан-Насер. Досрочные выборы президента Туниса назначены на 15 сентября.