https://static.news.ru/photo/ce6d3c98-cbfb-11e9-bbe8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kamila Stepien/Global Look Press

Исполняющий обязанности президента Туниса Мухаммед ан-Насер подписал указ, продлевающий действие режима чрезвычайного положения в стране.

Специальные правила сохранятся до 31 декабря, передаёт Business News .

Как писал News.ru, в Тунисе недалеко от столицы смертник устроил мощный взрыв. По данным властей, он причастен к серии терактов, совершённых в стране до этого. После этого власти страны приняли решение о введении режима ЧС.

Президент страны Баджи Гаидом ас-Себси умер 25 июля в возрасте 92 лет. Свою должность он занимал с 2014 года. Временно исполнять обязанности главы государства стал спикер парламента Мухаммед ан-Насер. Досрочные выборы президента Туниса назначены на 15 сентября.