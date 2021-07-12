Президент Сербии захотел пройти полиграф из-за обвинений в связях с мафией

Сербский лидер Александр Вучич намерен пройти тест на полиграфе, чтобы доказать отсутствие связей с организованной преступностью. Об этом сообщает ТАСС.

Для меня невероятна история, когда все знают, что эта криминальная группа, появившаяся и организованная в Черногории, устроила самые ужасные преступления в современной сербской истории, — заявил Вучич.

Он подчеркнул, что в СМИ запущена кампания по дискредитации команды президента.

Я готов пройти допрос на полиграфе, чтобы было видно, солгал ли я хоть одно слово, уверен, что на это готов и господин (глава МВД Сербии. —NEWS.ru) Вулин, — добавил глава государства.

Ранее заместитель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучечич подал иск о возбуждении уголовного дела против президента, которого подозревают в связях с мафией. Вучечич пояснил, что обратился в суд, чтобы доказать невиновность чешского лидера.

Иск был подан после показаний арестованного главаря преступной группировки Велько Беливука по кличке Воля-Неволя, который заявил, что получал задания от президента и всячески контактировал с руководством республики. Показания преступника просочились в СМИ. После этого с обвинением в адрес главы государства выступил один из лидеров сербской оппозиции олигарх Драган Джилас.

По словам Вучечича, иск составлен для запуска расследования о связи руководства государства с кланом Беливука. Он пояснил, что доказательства по этому делу «очень ясны». Политик хочет, чтобы следователи установили всех фигурантов этого дела.

Сербские власти объявили войну мафии 20 октября 2020 года. Тогда в стране произошли громкие заказные убийства. 4 февраля 2021 года в стране были задержаны 17 членов местной организованной преступной группировки. Они маскировались под футбольных болельщиков. В квартирах злоумышленников были обнаружены значительные арсеналы оружия. Позже полиция Сербии заявила, что на президента страны готовилось покушение.

В марте Вулин заявил, что сербского лидера Александра Вучича и членов его семьи незаконно прослушивали. По этому факту было заведено уголовное дело, оно передано в прокуратуру.