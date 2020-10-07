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Президент Киргизии поздравил Путина с днём рождения

14:54, 07 октября 2020
Сооронбай Жээнбеков Сооронбай Жээнбеков Фото: president.kg

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения.

Так, глава государства отметил, что Киргизия всегда была и остаётся надёжным союзником и партнёром России.

В Кыргызской Республике высоко ценят ваш большой вклад и неизменное внимание к последовательному расширению и развитию кыргызско-российских многогранных связей, — говорится в поздравительной телеграмме, передаёт ТАСС.

Глава Киргизии также пожелал Путину здоровья, благополучия и дальнейших успехов на государственном посту.

Ранее NEWS.ru писал, что первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения.

7 октября главе государства исполнилось 68 лет.

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