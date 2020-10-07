Президент Киргизии поздравил Путина с днём рождения

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения.
Так, глава государства отметил, что Киргизия всегда была и остаётся надёжным союзником и партнёром России.
В Кыргызской Республике высоко ценят ваш большой вклад и неизменное внимание к последовательному расширению и развитию кыргызско-российских многогранных связей, — говорится в поздравительной телеграмме, передаёт ТАСС.
Глава Киргизии также пожелал Путину здоровья, благополучия и дальнейших успехов на государственном посту.
Ранее NEWS.ru писал, что первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения.