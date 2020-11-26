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Президент Кении удалил аккаунт в Twitter из-за оскорблений в свой адрес

20:06, 26 ноября 2020
Фото: pixabay.com

59-летний кенийский президент Ухуру Кениата решился на удаление страницы в социальной сети Twitter, поскольку не мог уснуть из-за оскорблений. На политика были подписаны более трёх миллионов человек.

Я предпочитаю поговорить с женой, поспать, а утром проснуться и пойти на работу, — цитируют Кениату журналисты BBC.

У политика остался аккаунт в Instagram, на который подписаны 141 тысяча человек. Официальная информация о деятельности Кениаты теперь будет публиковаться только на странице президентского офиса.

Как писал NEWS.ru, ранее пользователи Сети высмеяли премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за шапку-петушок. Он появился на публике после 14-дневного режима самоизоляции в лонгсливе и брюках чёрного цвета, а также в шапке-петушке в тон костюма. Многие пользователи начали шутить на тему того, что премьер не умеет носить шапки, некоторые комментаторы даже стали удивляться, что Британией управляет такой человек, как Джонсон.

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