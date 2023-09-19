Президент Ирана предложил помощь в урегулировании украинского конфликта Раиси: Тегеран готов стать посредником в переговорах Москвы и Киева

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эбрагим Раиси

Президент Ирана Эбрагим Раиси высказался против конфликта на Украине и заявил о готовности Тегерана выступить посредником в переговорах Москвы и Киева, сообщает Newsweek. Он также осудил США за военную помощь Украине.

Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредником, чтобы добиться прекращения боевых действий между Российской Федерацией и Украиной, — цитирует издание Раиси.

Он добавил, что США дестабилизируют ситуацию, поддерживая украинскую армию. По словам Раиси, Вашингтон «проявляет рвение» в поставках оружия Киеву вместо того, чтобы «энергично способствовать прекращению военных действий и установлению мира».

Ранее желание выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В ответ на это российский лидер Владимир Путин отметил, что благодаря усилиям его турецкого коллеги уже был достигнут ряд договоренностей и согласованы проекты документов. Однако Украина выбросила все это на свалку, поэтому какие-либо новые инициативы по переговорам российская сторона пока не воспринимает.