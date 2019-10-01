https://static.news.ru/photo/79016b02-e41b-11e9-8dc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: El Comercio/Global Look Press

Из-за политического кризиса в руководстве страны президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске парламента. Парламентарии при этом не остались в долгу и отстранили главу государства, быстро найдя ему замену.

Главным вопросом в этой борьбе стал вопрос доверия правительству, который вынес на рассмотрение лидер, пишет Life . Кроме того, он предлагал провести реформу и изменить процедуру выбора судей Конституционного суда (КС), сделав её более прозрачной.

Se enrareció la política peruana!!! Ahora hay dos presidentes en Perú. Mercedes Araoz asume nombrada por el Congreso y sustituiría al mandatario Martin Vizcarra, quién llamó a la disolución del Parlamento. Gran enredo! pic.twitter.com/LsLXwe6lXE — Sergio Novelli (@SergioNovelli) 1 октября 2019 г.

Политик предупредил, что в случае выбора новых членов КС до решения по поводу доверия правительству, он распустит конгресс. Парламентарии предупреждение всерьёз не восприняли.

После заявления президента Перу о роспуске парламента конгрессмены приняли резолюцию. Её суть заключается в том, что Вискарру признали неспособным управлять государством из-за нарушения конституционного строя.

В качестве временно исполняющего обязанности главы государства конгрессмены назначили вице-президента страны Мерседес Араос.

Что касается простых граждан, то они поддерживают Вискарру. Единомышленники собрались у входа в конгресс и на прилегающих улицах и проводят соответствующие акции.

Ранее News.ru писал, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о своём желании вернуться на родину перед предстоящими осенью 2020 года парламентскими выборами.