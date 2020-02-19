https://static.news.ru/photo/95955824-531e-11ea-9046-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georgia Presidential Admin/Global Look Press

Оскорблением государства и нарушением законодательства назвала лидер Грузии Саломе Зурабишвили инцидент с включением гимна СССР в здании парламента страны.

18 февраля представители грузинской оппозиции, выступившие против назначения Ираклия Шотадзе на пост генерального прокурора, включили во время обращения спикера запись гимна Советского Союза.

Использование гимна в законодательном органе недопустимо и дискредитирует государственный институт, — сказано в размещённом на сайте президента Грузии заявлении.

Зурабишвили призвала всех парламентариев уважать принятую в 2011 году «Хартию свободы». Эта поправка к конституции запрещает использовать коммунистическую символику на публичных мероприятиях.

Ранее Саломе Зурабишвили сообщила о готовности Тбилиси принять делегацию от РФ, которая приедет в мае 2020-го на мероприятия по линии Совета Европы, писал NEWS.ru.