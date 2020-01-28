https://static.news.ru/photo/6cd6e558-41ce-11ea-8c75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Грузия готова принять делегацию от РФ, которая приедет в мае 2020-го на мероприятия по линии Совета Европы, рассказала глава республики Саломе Зурабишвили. Тбилиси поручено принимать ПАСЕ в этом году.

По её словам, государство готово «переступить через собственное законодательство», которое запрещает въезд гражданам, посещавшим «оккупированные территории» без официального разрешения.

Это правило относится ко многим членам российской делегации. <...> Это непросто, и будет непросто принято народом Грузии. Но это то, что мы сделаем, потому что мы следуем принципам организации, — цитирует политика РИА Новости.

Между РФ и Грузией отсутствуют дипломатические отношения. Их разорвали представители Тбилиси после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Грузинские власти должны сделать первый шаг к улучшению отношений с Россией. Об этом заявила бывший председатель парламента страны и лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе после своего визита в Москву.

По её словам, к напряжённости в отношениях с РФ привели безответственное поведение властей республики и «совершенно неразумное» заявление её лидера Саломе Зурабишвили. Бурджанадзе отметила, что Москва настроена на возобновление авиасообщения с Грузией и отмену визового режима.

Ранее NEWS.ru писал, что Бурджанадзе в ходе встречи с российским сенатором Константином Косачевым извинилась за июньскую провокацию на Межпарламентской ассамблее православия в грузинском парламенте. Она назвала произошедшее «гнусным инцидентом».