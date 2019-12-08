https://static.news.ru/photo/e7b449a4-19a7-11ea-b496-fa163e074e61_660.jpg Нино Бурджанадзе Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Грузинские власти должны сделать первый шаг к улучшению отношений с Россией. Об этом заявила бывший председатель парламента страны и лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе после своего визита в Москву.

По её словам, к напряжённости в отношениях с РФ привели безответственное поведение властей республики и «совершенно неразумное» заявление её лидера Саломе Зурабишвили.

Бурджанадзе отметила, что Москва настроена на возобновление авиасообщения с Грузией и отмену визового режима.

Было бы хорошо, если грузинская сторона оценила бы эти сигналы как позитивные, а не стала бы оправдываться за то, что произошло в июле этого года, — цитируе т политика ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Бурджанадзе в ходе встречи с российским сенатором Константином Косачевым извинилась за июньскую провокацию на Межпарламентской ассамблее православия в грузинском парламенте. Она назвала произошедшее «гнусным инцидентом».