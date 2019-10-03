https://static.news.ru/photo/b1687fc8-e5e0-11e9-bfa3-fa163e074e61_660.jpg Саули Нийнистё и Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Во время встречи президента Финляндии Саули Ниинистё и его американского коллеги Дональда Трампа произошёл курьёзный эпизод. Лидер США шлёпнул главу европейского государства по колену.

Так Трамп своеобразно отреагировал на реплику журналиста «Финляндия — самая счастливая страна в мире». Ниинистё отрицательно воспринял этот жест — сразу после шлепка он сделал останавливающее движение рукой.

Финскому президенту не понравилось, что Трамп потрогал его за колено pic.twitter.com/bWYw7khjdJ — RT на русском (@RT_russian) 3 октября 2019 г.

Видео с курьёзным эпизодом опубликовано на странице в Twitter телеканала RT.

Ранее News.ru приводил слова покидающего свой пост посла США в России Джона Хантсмана о возможном визите Дональда Трампа в Москву на празднование Дня Победы. Дипломат отметил, что Трамп хочет держать каналы коммуникации открытыми, однако окончательного решения о своём приезде в Россию на 9 Мая американский президент ещё не принял.