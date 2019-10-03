https://static.news.ru/photo/fd74ba3a-e617-11e9-9639-fa163e074e61_660.jpg Ленин Морено Фото: Agencia de Noticias ANDES/Wikimedia Commons

Президент Эквадора Ленин Морено объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за протестов.

С целью защиты порядка, спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос, я объявил режим чрезвычайного положения на национальном уровне, — говорится в заявлении главы государства.

Las decisiones adoptadas están en firme! He dispuesto el Estado de Excepción para precautelar el orden, la seguridad ciudadana y con el fin de controlar a quienes pretenden provocar caos. No accederemos a chantajes y actuaremos acorde a la ley. #NoAlParo #DecididosACrecer pic.twitter.com/sLVyIljQ7Y — Lenín Moreno (@Lenin) 3 октября 2019 г.

Ранее News.ru писал о том, что Морено подписал указ о повышении с 26 декабря цен на бензин сразу на 25%. Согласно новой норме, стоимость галлона (3,78 литра) топлива марок Extra и Ecopais увеличивается с $1,48 до $1,85 с учётом налогов.