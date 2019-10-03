Ленин Морено Ленин Морено Фото: Agencia de Noticias ANDES/Wikimedia Commons

Президент Эквадора Ленин Морено объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за протестов.

С целью защиты порядка, спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос, я объявил режим чрезвычайного положения на национальном уровне, — говорится в заявлении главы государства.

Ранее News.ru писал о том, что Морено подписал указ о повышении с 26 декабря цен на бензин сразу на 25%. Согласно новой норме, стоимость галлона (3,78 литра) топлива марок Extra и Ecopais увеличивается с $1,48 до $1,85 с учётом налогов.

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