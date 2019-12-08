https://static.news.ru/photo/dbbb39fe-194e-11ea-84f7-fa163e074e61_660.jpg Милош Земан Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан выразил сомнение в целесообразности установки в Праге памятника солдатам Русской освободительной армии (РОА). По его словам, история появления войска под руководством генерала Андрея Власова квалифицируется как военная измена, а во всём мире предателей казнят.

При этом в интервью пражской газете Mladá fronta Dnes Земан признал определённую роль власовцев в освобождении столицы тогдашней Чехословакии.

Было несколько дней, когда, объективно говоря, власовцы действительно помогли Праге. Этого нельзя отрицать. И, вроде бы, три сотни из них погибли, — заявил политик.

Вопрос о памятнике в ноябре 2019 года поднял бывший журналист, а ныне староста пражского микрорайона Ржепорыйе, Павел Новотный. Свою инициативу он вынес на обсуждение коллег по местному органу власти. Оно состоится 16 декабря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти чешской столицы намерены заменить монумент советскому маршалу Ивану Коневу на памятник генералу Андрею Власову. Глава района Прага-6 Ондржей Коларж объяснил это тем, что якобы именно благодаря власовцам город был освобождён от фашистских захватчиков. Конева же он обвиняет в том, что маршал лично поддержал проведение информационной разведки перед вводом войск Варшавского договора в Чехословакию.