Президент Азербайджана обсудил с главой Евросовета напряженность в Карабахе

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу, 5 августа, по телефону обсудили напряженность в Нагорном Карабахе и ситуацию в регионе. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского руководителя. Там отметили, что в ходе беседы глава Евросовета выразил обеспокоенность происходящим.

В ходе беседы Мишель выразил обеспокоенность в связи с возникшей в регионе напряженностью. Он также подчеркнул, что ЕС продолжит усилия, направленные на обеспечение устойчивого мира и безопасности в соответствии с брюссельской мирной повесткой, — говорится в сообщении пресс-службы.

Алиев, в свою очередь, проинформировал собеседника о случившемся и сообщил, что вина за происходящее лежит на Армении, так как Ереван не вывел свои войска, находящиеся в карабахском регионе Азербайджана.

Глава государства, указав, что на территории республики также имеются незаконные армянские вооруженные формирования, подчеркнул, что армянская сторона уже почти два года не выполняет возложенные на нее обязательства, — говорится в сообщении.

Президент Азербайджана заявил, что подразделения ВС Армении необходимо вывести с территории, контролируемой Баку. Алиев рассказал, что по согласованию с министерством обороны РФ был определен маршрут дороги, альтернативной Лачинскому коридору. В настоящее время азербайджанская сторона завершает строительство объекта. После сдачи туда передислоцируют в том числе и российских миротворцев.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что армянские вооруженные силы 12 раз обстреляли азербайджанские позиции за прошедшие сутки.

3 августа азербайджанская армия провела операцию «Возмездие» против армянских вооруженных формирований на территории, где размещен миротворческий контингент ВС России. Операция стала ответом на диверсию, в результате которой погиб азербайджанский солдат Анар Кязымов. Азербайджан взял под контроль ряд господствующих высот.