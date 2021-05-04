Президент Армении уволил замначальника Генштаба ВС

https://static.news.ru/photo/ebf4f0b4-acdf-11eb-a52e-96000091f725_660.jpg Карен Абрамян Фото: mil.am

Президент Армении Армен Саркисян освободил от должности замначальника Генштаба ВС республики генерал-лейтенанта Карена Абрамяна, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президентского аппарата.

Принимая в основу предложение премьер-министра, президент Саркисян согласно 133 статьи части 1 Конституции, а также закона «О военной службе и статусе военнослужащего» освободил от занимаемой должности заместителя начальника Генштаба ВС, начальника главного оперативного управления Генштаба Карена Абрамяна, — говорится в сообщении.

Уволенный Абрамян занимал свой пост с июня 2020 года. До этого он был командующим армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян не был избран парламентом премьер-министром страны. Это положило начало процедуре роспуска парламента и проведения внеочередных выборов. В понедельник, 3 мая, правящая фракция парламента «Мой шаг» во второй раз выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьера.