Парламент Армении не избрал Пашиняна премьером

https://static.news.ru/photo/a877636e-ac01-11eb-a06f-96000091f725_660.jpg Фото: parliament.am/facebook.com

Исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян не был избран парламентом премьер-министром страны. Это положило начало процедуре роспуска парламента и проведения внеочередных выборов, сообщает РИА Новости.

В понедельник, 3 мая, правящая фракция парламента «Мой шаг» во второй раз выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьера. В ходе голосования 75 депутатов правящей фракции воздержались, один депутат проголосовал за, трое против, отмечает агентство.

45-летний Никол Пашинян подал в отставку 25 апреля. Это решение стало необходимым для проведения досрочных выборов в республике, которые намечены на 20 июня.

Согласно Конституции Армении, после отставки премьер-министра парламент должен в семидневный срок выдвинуть кандидатов на пост, после чего проводятся выборы. Если премьер не будет избран, тогда через семь дней вновь проходят выборы. В том случае, если главу кабмина снова не удаётся избрать большинством голосов, тогда Национальное собрание распускается. После этого президент Армении назначает дату внеочередных парламентских выборов.

