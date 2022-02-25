Пресс-секретарь Зеленского: Киев готов говорить о прекращении огня и о мире

Киев не отказывался от переговоров с Москвой о прекращении огня, заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. По его словам, в ночь на 26 февраля идут консультации о месте и времени личной встречи представителей сторон, сообщает РИА Новости.

Украина была и остаётся готовой говорить о прекращении огня и о мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса, — подчеркнул Никифоров.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского добавил, что быстрое начало переговоров будет способствовать тому, что нормальную жизнь на Украине быстрее возобновится.

Ранее стало известно, что Украина отказалась от ведения переговоров с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, в Киеве предложили вернуться к вопросу о контактах с Москвой 26 февраля. О важности переговоров с Москвой днём 25 февраля говорил Владимир Зеленский. Приемлемым для Киева местом для встречи названа Варшаву.