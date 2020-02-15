https://static.news.ru/photo/6e42ba96-4ff4-11ea-83ca-fa163e074e61_660.jpg Марк Рютте Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Стратегические позиции России в Азии значительно усилятся, если эта часть света попадёт в прямую зависимость от Москвы. Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте.

Говоря о влиянии трансатлантических связей на ситуацию в азиатском регионе, премьер призвал укреплять отношения между Европой и США, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о двух сценариях развития отношений между Европой и Россией. По его мнению, оптимальным является тот, что предусматривает расширение диалога с Москвой, поскольку она является потенциальным партнёром в сфере безопасности.