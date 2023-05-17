Премьер Японии оценил сроки завершения конфликта на Украине Премьер Японии Кисида: ситуация вокруг Украины будет иметь затяжной характер

Фото: Yoshikazu Tsuno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ситуация вокруг Украины продолжит иметь затяжной характер. В этой связи странам «Группы семи» (G7) следует быть едиными в поддержке Киева. Такое заявление сделал в интервью телеканалу NHK премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Есть опасения, что ситуация на Украине будет затягиваться. Я считаю, что именно в этом контексте G7 должна вновь объединиться и продемонстрировать сильную солидарность по отношению к Украине. Жесткие санкции против России и решительная поддержка Украины. Мы будем продолжать это делать, — сказал глава японского правительства.

Он также отметил, что считает предстоящую в Хиросиме встречу лидеров G7 очень значимым событием. По словам Кисиды, политики собираются в то время, когда «неспокойное международное сообщество стоит перед историческим поворотным моментом». На саммите предполагается обсудить «вопросы мира и стабильности», а также проблемы энергетического и продовольственного международных кризисов.

Саммит G7 пройдет с 19 по 21 мая в японской Хиросиме. Туда приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.

Ранее стало известно, что за год правительство Японии полностью отменило финансирование по меньшей мере 15 совместных с Россией научных проектов. Причиной стала ситуация на Украине.

В свою очередь исполняющий обязанности главы дипмиссии России в Японии Геннадий Овечко заявил, что отношения Москвы и Токио за последний год резко ухудшились в связи с тем, что власти островного государства последовали санкционной политике Запада.