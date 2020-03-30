Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что давление на экономику, спровоцированное распространением коронавируса, может оказаться слишком сильным.
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Одной из главных проблем он назвал отсутствие у большинства украинцев сбережений, чтобы не работать несколько месяцев, и правительству нужно будет их поддерживать. При этом глава украинского правительства рассказал о наличии возможных вариантов дальнейших действий, и в ближайшее время станет известно, какой из них будет принят.
Как писал NEWS.ru, Европейский союз принял решение поддержать Украину в борьбе с коронавирусной инфекцией и выделить стране €80 миллионов. Эти средства являются первым пакетом помощи стране. Данные меры направлены на поддержку здравоохранения, системы социальной помощи и на защиту бизнеса и рабочих мест.
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