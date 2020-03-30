https://static.news.ru/photo/f782dd1c-7354-11ea-bcf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Шмигаль/facebook.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что давление на экономику, спровоцированное распространением коронавируса, может оказаться слишком сильным.

Как сообщает «Политика сегодня», Шмыгаль рассказал, что украинское руководство в скором времени планирует представить сценарий дальнейших мер для преодоления сложной ситуации.

Одной из главных проблем он назвал отсутствие у большинства украинцев сбережений, чтобы не работать несколько месяцев, и правительству нужно будет их поддерживать. При этом глава украинского правительства рассказал о наличии возможных вариантов дальнейших действий, и в ближайшее время станет известно, какой из них будет принят.

Как писал NEWS.ru, Европейский союз принял решение поддержать Украину в борьбе с коронавирусной инфекцией и выделить стране €80 миллионов. Эти средства являются первым пакетом помощи стране. Данные меры направлены на поддержку здравоохранения, системы социальной помощи и на защиту бизнеса и рабочих мест.