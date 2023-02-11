Премьер-министра Японии госпитализировали The Japan News: премьер-министра Японии Кисиду госпитализировали для операции на носу

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Фумио Кисида

Премьер-министра Японии Фумио Кисиду госпитализировали для проведения операции на носу, сообщил The Japan News генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Он уточнил, что политик с прошлого года страдает хроническим синуситом.

Пока я принимал лекарства от заложенности носа, я решил пройти эндоскопическую операцию, чтобы быть в идеальном физическом состоянии, — сказал Кисида.

Мацуно сообщил, что эндоскопическая операция по риносинуситу с полипом носа будет проводиться под общей анестезией. Генсек кабмина временно будет исполнять обязанности премьер-министра страны. Ожидается, что Кисида вернется к работе уже в понедельник, 13 февраля: в субботу у него состоится операция, а в воскресенье — осмотр, после которого врач разрешит политику приступить к обязанностям.

Летом прошлого года бывший премьер Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления в японском городе Нара. Ямагами выстрелил в экс-премьера дважды из самодельного оружия, ранив его в шею и грудь. Политика доставили в больницу, где он скончался от потери крови.