Премьер-министр Украины нашёл замену Авакову

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внёс в Верховную раду предложение о назначении главы комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского министром внутренних дел страны. Об этом сообщил депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин на своей странице в Facebook.

Шмыгаль неожиданно внёс кандидатуру Дениса Монастырского на пост главы МВД, — подчеркнул Юрчишин.

Отмечается, что документ внесён по предложению парламентской фракции «Слуга народа».

Аваков написал заявление об отставке с поста главы МВД Украины 13 июля. Через два дня его отставку приняла Верховная рада. За такое решение проголосовал 291 депутат, при допустимом минимуме в 226 голосов.

Ранее председатель президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что Арсен Аваков является лучшим кандидатом на должность мэра Харькова. Он подчеркнул, что экс-министр за время своей работы на дал повода сомневаться в своей патриотичности. Корниенко назвал Авакова хорошим хозяйственником.