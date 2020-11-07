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Премьер-министр Канады поздравил Байдена с избранием на пост президента

20:20, 07 ноября 2020 18
Джастин Трюдо Джастин Трюдо Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Pess

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

Мои поздравления Джо Байдену и Камале Харрис. Две наши страны являются близкими друзьями, партнёрами и союзниками. Мы поддерживаем отношения, которым нет аналогов на мировой арене. Я с нетерпением жду, когда мы начнём работать вместе над развитием этих отношений с вами обоими, — написал Трюдо в Twitter.

Ранее кандидат от Демократической партии Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США. До этого о победе политика сообщили CNN, NBC, Associated Press и Fox News. В штабе Дональда Трампа назвали подобные заявления поспешными. Действующий президент США пообещал, что будет отстаивать свою правоту в суде.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября, при этом около 100 млн американцев проголосовали досрочно. В ходе подсчёта голосов Трамп несколько раз обвинил своего оппонента и его сторонников в махинациях.

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