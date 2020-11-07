Премьер-министр Канады поздравил Байдена с избранием на пост президента

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.
Мои поздравления Джо Байдену и Камале Харрис. Две наши страны являются близкими друзьями, партнёрами и союзниками. Мы поддерживаем отношения, которым нет аналогов на мировой арене. Я с нетерпением жду, когда мы начнём работать вместе над развитием этих отношений с вами обоими, — написал Трюдо в Twitter.
Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship thatâs unique on the world stage. Iâm really looking forward to working together and building on that with you both.
Ранее кандидат от Демократической партии Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США. До этого о победе политика сообщили CNN, NBC, Associated Press и Fox News. В штабе Дональда Трампа назвали подобные заявления поспешными. Действующий президент США пообещал, что будет отстаивать свою правоту в суде.
Выборы президента состоялись в США 3 ноября, при этом около 100 млн американцев проголосовали досрочно. В ходе подсчёта голосов Трамп несколько раз обвинил своего оппонента и его сторонников в махинациях.