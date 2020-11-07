Премьер-министр Канады поздравил Байдена с избранием на пост президента

https://static.news.ru/photo/36784cbe-211f-11eb-9a44-fa163e074e61_660.jpg Джастин Трюдо Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Pess

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

Мои поздравления Джо Байдену и Камале Харрис. Две наши страны являются близкими друзьями, партнёрами и союзниками. Мы поддерживаем отношения, которым нет аналогов на мировой арене. Я с нетерпением жду, когда мы начнём работать вместе над развитием этих отношений с вами обоими, — написал Трюдо в Twitter.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris . Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship thatâs unique on the world stage. Iâm really looking forward to working together and building on that with you both. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

Ранее кандидат от Демократической партии Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США. До этого о победе политика сообщили CNN, NBC, Associated Press и Fox News. В штабе Дональда Трампа назвали подобные заявления поспешными. Действующий президент США пообещал, что будет отстаивать свою правоту в суде.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября, при этом около 100 млн американцев проголосовали досрочно. В ходе подсчёта голосов Трамп несколько раз обвинил своего оппонента и его сторонников в махинациях.