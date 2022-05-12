Президент и премьер Финляндии поддержали заявку на вступление страны в НАТО

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Президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин поддержали подачу заявки на вступление страны в НАТО. Как говорится в совместном заявлении финских лидеров, опубликованном на сайте премьер-министра, членство в НАТО будет способствовать безопасности Финляндии, а сама страна укрепит весь оборонный альянс.

Финляндия должна срочно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что шаги на национальном уровне, необходимые для достижения этого решения, будут предприняты в ближайшие дни, — сказано в заявлении.

Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что страны передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.

Между тем бывший руководитель Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР Чжоу Бо предположил, что в случае вхождения Финляндии в НАТО войска Альянса могут появиться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. Он напомнил, что Кремль предупредил о последствиях подобных шагов — в частности, о том, что Балтийское море с большой долей вероятности потеряет статус безъядерного.