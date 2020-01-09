https://static.news.ru/photo/e278f244-32b8-11ea-9e6c-fa163e074e61_660.jpg Джастин Трюдо Фото: Christopher Drost/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал трагедию с разбившимся в Тегеране украинским самолётом Boeing 737. Он пообещал, что власти страны получат от Ирана ответы по авиакатастрофе лайнера, на борту которого, по имеющейся информации, находились 63 канадца.

Трюдо выразил свои соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна.

Я лично займусь обеспечением самого тщательного расследования катастрофы, — приводит слова премьер-министра Канады Daily Mail.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил, передавал NEWS.ru.

В числе членов экипажа и пассажиров были граждане Ирана, Украины, Канады, ФРГ, Швеции и Афганистана.