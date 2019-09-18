https://static.news.ru/photo/01565334-daa6-11e9-9dd4-fa163e074e61_660.jpgФото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/Global Look Press
Журнал TIME показал ранее не публиковавшуюся фотографию премьер-министра Канады Джастина Трюдо с чёрным гримом на лице, шее и руках. Снимок был сделан в 2001 году во время тематической вечеринки «Арабские ночи» в частной школе, где тогда преподавал политик.
Фото решил обнародовать бизнесмен из Ванкувера Майкл Адамсон. Он не присутствовал на том мероприятии и впервые наткнулся на снимок в альбоме в июле 2019 года. Мужчина решил, что общественность должна увидеть его, и передал книгу журналистам.
После публикации фото канадский премьер заявил, что не должен был так себя вести, и извинился за случившееся. Он ответил утвердительно на вопрос о том, является ли снимок расистским.
Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF