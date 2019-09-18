https://static.news.ru/photo/01565334-daa6-11e9-9dd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/Global Look Press

Журнал TIME показал ранее не публиковавшуюся фотографию премьер-министра Канады Джастина Трюдо с чёрным гримом на лице, шее и руках. Снимок был сделан в 2001 году во время тематической вечеринки «Арабские ночи» в частной школе, где тогда преподавал политик.

Фото решил обнародовать бизнесмен из Ванкувера Майкл Адамсон. Он не присутствовал на том мероприятии и впервые наткнулся на снимок в альбоме в июле 2019 года. Мужчина решил, что общественность должна увидеть его, и передал книгу журналистам.

После публикации фото канадский премьер заявил, что не должен был так себя вести, и извинился за случившееся. Он ответил утвердительно на вопрос о том, является ли снимок расистским.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF — TIME (@TIME) September 18, 2019

В то время я не считал это расизмом, но теперь мы знаем лучше, — пояснил Трюдо.

Он рассказал, что надел тюрбан и сделал грим, чтобы спеть ямайскую народную песню Day-O, которую исполнял известный певец и общественник Гарри Белафонте.

Я глубоко сожалею о том, что сделал это, — признался политик.

Как уточнила пресс-секретарь Либеральной партии Канады, лидером которой является Трюдо, на вечеринке нынешний премьер страны был вместе с друзьями и коллегами.

В настоящее время в Канаде проходит предвыборная кампания, выборы в парламент намечены на 21 октября, писал News.ru.