Фото решил обнародовать бизнесмен из Ванкувера Майкл Адамсон. Он не присутствовал на том мероприятии и впервые наткнулся на снимок в альбоме в июле 2019 года. Мужчина решил, что общественность должна увидеть его, и передал книгу журналистам.

После публикации фото канадский премьер заявил, что не должен был так себя вести, и извинился за случившееся. Он ответил утвердительно на вопрос о том, является ли снимок расистским.