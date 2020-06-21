Премьер Индии рассказал о роли йоги в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2f3546aa-b38d-11ea-a26b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Samot/blickwinkel/Global Look Press

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что мир в период пандемии испытывает особую потребность в йоге, поскольку эта древняя практика помогает инфицированным COVID-19 победить болезнь. По его словам, занятия йогой укрепляют иммунитет, а ряд упражнений эффективно способствует лечению органов дыхания.

Политик, по инициативе которого 21 июня отмечается Международный день йоги, отметил, что древняя практика также позитивно сказывается на ментальном и психологическом здоровье людей, сообщает газета The Times of India.

Если мы сможем гармонизировать наши устремления к здоровью и решению стоящих перед нами проблем, то недалёк день, когда мы добьёмся счастливого и здорового будущего для всего человечества. Йога определённо поможет достичь этой цели, — подчеркнул Моди.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Греческая православная церковь вновь выступила против йоги, признав её несовместимой с христианством. Популярность практики возросла в период пандемии коронавируса, когда СМИ разрекламировали её как хороший способ снятия стресса. Заявление о несовместимости индуистской практики и христианства даже в такое время опубликовал Священный Синод.