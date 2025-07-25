Премьер Индии побил рекорд Индиры Ганди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил новый этап в своей карьере, проведя на посту главы правительства 4078 дней, сообщил телеканал NDTV. Таким образом он побил рекорд Индиры Ганди, которая занимала эту должность 4077 дней с 24 января 1966 года по 24 марта 1977-го.

С этим достижением Моди стал вторым премьер-министром по продолжительности пребывания на посту в истории независимой Индии. Политик уступил только первому главе правительства Джавахарлалу Неру.

Известно, что Моди является первым и единственным премьер-министром, родившимся после обретения страной независимости. Он также стал единственным, помимо Неру, кто трижды подряд выигрывал выборы в качестве лидера своей политической партии.

Кроме того, Моди — первый действующий премьер-министр с 1971 года, который вернулся к власти с полным большинством голосов. В прошлом он сравнялся с Неру, приведя свою партию к победе на трех выборах в Лок сабху (нижнюю палату парламента) подряд.

Ранее Моди высказался о присоединении новых стран БРИКС. Премьер Индии отметил, что своим расширением организация показала способность меняться в соответствии с продиктованным духом времени.