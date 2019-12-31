https://static.news.ru/photo/243bd982-2b96-11ea-ba0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Belcher/Global Look Press

Премьер Черногории Душко Маркович сделал «последнее предупреждение» руководству Сербской православной церкви. По вине духовенства, считает политик, в ряде городов идут протесты, массовые задержания, избиения полицейских.

Протесты возникли в связи со спорным законом о религиозных объединениях. Его утвердил парламент Черногории, что вызвало митинги граждан на севере страны. В результате полицейские избили епископа Диоклийского Мефодия, задержали десятки человек на улицах, а также после потасовки — всех депутатов Демократического фронта в зале заседаний Скупщины (парламента).

В связи с неутихающими беспорядками премьер призвал духовенство Черногории вернуться в церкви, позвать туда верующих и не подталкивать их к сопротивлению властям. Соответствующее видеозаявление Марковича было размещено правительством.

Глава черногорского кабмина пообещал, что больше не допустит беспорядков, и ещё раз попросил служителей церкви не подстрекать людей к беспорядкам. Священники в ответ отказались брать на себя ответственность за насилие на акциях и заявили, что они призывают верующих «молитвенно выражать протест».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Министерстве иностранных дел России выразили серьёзную озабоченность в связи с принятием парламентом Черногории закона о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин.