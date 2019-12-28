https://static.news.ru/photo/10999b7e-2b25-11ea-956f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cindy Miller Hopkins/Cindy Miller Hopkins / DanitaDel/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел России выразили серьёзную озабоченность в связи с принятием парламентом Черногории закона о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин.

Вызывает серьёзную озабоченность ситуация, сложившаяся в связи с принятием парламентом Черногории закона. Об атмосфере, в которой это происходило, свидетельствует тот факт, что в результате произошедших в зале заседания беспорядков 17 депутатов оппозиционного «Демократического фронта» задержаны, а в ряде городов страны прошли массовые протесты, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД России убеждены в необходимости неукоснительного соблюдения законных прав канонических православных церквей, а пренебрежение их мнением, посягательство на исторически сложившиеся реалии, попытки узурпации собственности, искусственное создание условий для разобщения верующих чревато большими проблемами.

Как писал NEWS.ru, закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» был принят парламентом Черногории на фоне проходящих в стране акций протеста. Впоследствии президент подписал документ.

Принятый закон допускает изъятие собственности у Сербской православной церкви. Речь идёт более чем о 650 религиозных объектах.