США призывают Иран к прямым переговорам

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Михаил Щипанов
Об этом сообщается на сайте бразильского регулятора. Отмечается, что визит запланирован в два этапа. Первый пройдёт с 15 по 21 апреля, когда
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Делегация бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) на будущей неделе посетит Россию для инспекции фабрики, на которой производят вакцину против коронавируса «Спутник V».
Об этом сообщается на сайте бразильского регулятора. Отмечается, что визит запланирован в два этапа. Первый пройдёт с 15 по 21 апреля, когда трое сотрудников Anvisa посетят производство по выпуску вакцины....
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