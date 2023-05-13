Представитель Зеленского раскрыл цели контрнаступления ВСУ FT: Украина опасается потерять поддержку Запада в случае неудачного контрнаступления

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил Financial Times, что от успеха контрнаступления зависит уровень поддержки Запада. Он назвал действия ВСУ в этом контексте «решающими». По его словам, чем больших результатов добьются украинские военные, тем больше они получат от Запада.

Это решающий момент. От нашего успеха зависит уровень западной поддержки <...>. Чем большего мы добиваемся на поле боя, тем больше получаем от наших партнеров, — сказал Сибига.

Он добавил, что в случае провала западные страны могут начать активнее продвигать идею мирного урегулирования конфликта.

Ранее бывший офицер спецназа и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени перестанут функционировать. По его мнению, это случится из-за отсутствия руководства. Матвийчук отметил, что украинские военные на грани коллапса на фронте, так как у них нет командного состава.

Минобороны России ранее опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ. В ведомстве уточнили, что на Купянском направлении активные действия не ведутся.