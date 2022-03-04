Представитель Украины рассказал об итогах переговоров с Россией

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что в ходе второго раунда переговоров между Россией и Украиной стороны договорились о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Подоляк отметил, что украинская сторона в основном не получила тех результатов, к которым стремилась. Однако, добавил он, в скором времени будет проведён третий раунд переговоров.

Россия и Украина в ближайшее время создадут каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров. Также мы планируем провести третий раунд переговоров, — сказал Подоляк.

Подоляк отметил, что вокруг гумкоридоров будет организовано прекращение огня.

Второй раунд переговоров России и Украины о прекращении боевых действий проходил в Беловежской Пуще. Украинская сторона прибыла туда на вертолётах. Российская делегация явилась на встречу несколько раньше и ожидала коллег с Украины в комнате для переговоров. Когда те зашли в помещение, стороны пожали друг другу руки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба до этого заявил, что Киев на переговорах с Москвой будет работать над созданием гуманитарных коридоров и возвращение ситуации до начала российской спецоперации. Он также заявил о невозможности уступок в вопросе территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров. Глава государства заявил, что только благодаря диалогу можно прекратить эскалацию. Он также потребовал, чтобы российские войска покинули территорию Украины.